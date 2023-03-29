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Онлайн-трансляция первой сессии Парламента нового созыва

Онлайн-трансляция первой сессии Парламента нового созыва Фото: senate.parlam.kz
29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, в списки избирателей были включены 12 035 578 граждан, в голосовании приняли участие 6 366 441 гражданин.


По данным ЦИК Казахстана, за:

  • партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;
  • Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;
  • Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;
  • Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;
  • партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;
  • Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;

Казахстанская партия зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получили места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

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