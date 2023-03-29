Отмененное в 1999 году звание народного артиста вернут в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, высказался о проведении выверенной политики в области развития культуры, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, "сформировав новое качество нашей нации, мы заложим прочные основы для построения справедливого государства и гармоничного общества".

"Я принял решение о восстановлении звания "Народный артист Казахстана". В октябре – накануне Дня Республики – первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сейчас разрабатывается новая концепция развития отрасли культуры.

"Данный документ должен быть ориентирован на комплексное развитие сферы культуры, сохранение и продвижение культурного наследия страны, укрепление национальной идентичности. Творческая интеллигенция должна генерировать популярный и востребованный контент, который в то же время отвечает стратегическим задачам государства. Здесь очень важно системно поддерживать отечественную креативную индустрию". Касым-Жомарт Токаев

В целом, президент убежден, что последовательное укрепление человеческого капитала станет залогом успеха нашей страны в быстро меняющемся мире.