Казахстанцам с особыми потребностями поднимут пособия с 1 сентября

29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва сказал, что гражданам с особыми потребностями с 1 сентября поднимут пособия на 14,5%, сообщает Zakon.kz.

"Гражданам с особыми потребностями, которых в нашей стране насчитывается более 700 000 человек, с 1 сентября поднимут пособие на 14,5 процента", – сказал глава государства.

По его словам, они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

"Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющих уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил Правительству с 1 сентября 2023 года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%.

По его словам, есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной. Однако любая помощь не должна порождать иждивенчества. В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

Он отметил, что в то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

"В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий. Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению", – сказал глава государства.

Президент уверен, что депутаты, представляющие Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию, примут самое активное участие в решении важных социальных вопросов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался об удешевлении жилья для казахстанцев.