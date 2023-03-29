Когда и как можно вернуть уплаченную в госбюджет пошлину

В Комитете государственных доходов рассказали о том, в каких случаях и как можно произвести возврат из бюджета уплаченной ранее госпошлины, сообщает Zakon.kz.

Государственной пошлиной является платеж в бюджет, взимаемый за совершение юридически значимых действий, в том числе связанных с выдачей документов (их копий, дубликатов) уполномоченными государственными органами или должностными лицами.

Для уплаты государственной пошлины предусмотрены два кода бюджетной классификации:

108125 Государственная пошлина, зачисляемая в республиканский бюджет;

108126 Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет.

Как пояснили в КГД, излишне уплаченными признаются уплаченные суммы госпошлины, которые получили подтверждение соответствующего уполномоченного госоргана посредством электронной базы или на бумажных носителях факта несовершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется уплата таких платежей.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата.

Возврат суммы государственной пошлины налогоплательщику, в пользу которого состоялось решение суда о взыскании государственной пошлины с государственного учреждения, являющегося стороной по делу, производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и вступившего в законную силу решения суда.

Юридически значимые действия и выдача документов, для получения которых уплачивается государственная пошлина, производятся уполномоченными государственными органами, а также в поле "назначение платежа" платежного документа не отражается детальная информация о платеже.

"Поэтому для возврата государственной пошлины в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия или от получения документа до обращения в орган, совершающий данное юридически значимое действие, от налогоплательщиков требуются подтверждающие документы от уполномоченных государственных органов". Комитет госдоходов

Для возврата уплаченной суммы государственной пошлины в орган государственных доходов по месту уплаты направляется налоговое заявление с приложением подтверждающих документов на возврат.

При этом налоговое заявление на проведение возврата направляется в электронном виде через web-приложение КГД "Кабинет налогоплательщика", портал "Электронного правительства" (egov.kz), мобильное приложение E-salyq Azamat – Налоговый кошелек (для физических лиц) либо предоставляется на бумаге через НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" с приложением подтверждающих документов.

При этом документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины должны быть представлены в орган государственных доходов до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится органом государственных доходов в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

Вместе с тем государственная пошлина не возвращается в случаях отказа истца от иска, уменьшения истцом своих требований, отмены судебного приказа.



После приема платежей в бюджет информационные системы банков второго уровня отправляют в Платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП) информацию о проведенных платежах, связанных с уплатой платежей в бюджет и социальных платежей.

Как отметили в комитете, для упрощения оказания государственных услуг, оперативного подтверждения уплаченных сумм платежей в бюджет и социальных платежей, а также исключения требования о предоставлении документов, подтверждающих уплату, государственные и уполномоченные органы подключили к ПШЭП.

Такое подключение позволяет государственным и уполномоченным органам получать информацию о платежах в течение нескольких минут после осуществления налогоплательщиками уплаты, осуществлять контроль по оказанию услуги, при неоказании услуги использовать информацию при поступлении налогового заявления на возврат. Комитет госдоходов

При этом там отметили, что после подключения всех государственных и уполномоченных органов к ПШЭП отпадет необходимость в предоставлении налогоплательщиком документа уполномоченного государственного органа на бумажном носителе, подтверждающего обоснованность возврата, так как такое подключение позволяет осуществлять возврат посредством данных электронной базы при неиспользовании платежа.