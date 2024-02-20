Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде

Как получить отсрочку по уплате госпошлины в суде Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в каких случаях и как предоставляется отсрочка по уплате госпошлины в судах, сообщает Zakon.kz.

Так, истец, у которого имеются временные финансовые затруднения, имеет право подать в суды ходатайство по отсрочке по уплате госпошлины при подаче иска. При этом решения по отсрочке принимают судебные органы.

Максимальный срок представления отсрочки – 1 год со дня вынесения определения. По усмотрению истца можно уплатить госпошлину до указанного срока досрочно или частично.

При этом составление каких-либо графиков погашения или необходимость обеспечения какого-либо залога не предусмотрено.

Судебные органы после вынесения определения об отсрочке по уплате госпошлины направляют его копию в налоговые органы.

Вместе с тем в КГД отметили, что в случае несвоевременной уплаты у налогоплательщика образуется недоимка, которая будет взыскиваться в установленном порядке.

Для субъектов бизнеса меры и способы принудительного взыскания предусмотрены Налоговым кодексом, задолженность граждан будет взыскиваться в рамках исполнительного производства, аналогично взысканию с физлиц задолженности по налогам на имущество, землю или транспорт.

Ранее мы рассказали, можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа.

Читайте также

У МЧС появились новые функции
У МЧС появился ряд новых функций
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
Функции Минфина планируют расширить в Казахстане
Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: