Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде
Так, истец, у которого имеются временные финансовые затруднения, имеет право подать в суды ходатайство по отсрочке по уплате госпошлины при подаче иска. При этом решения по отсрочке принимают судебные органы.
Максимальный срок представления отсрочки – 1 год со дня вынесения определения. По усмотрению истца можно уплатить госпошлину до указанного срока досрочно или частично.
При этом составление каких-либо графиков погашения или необходимость обеспечения какого-либо залога не предусмотрено.
Судебные органы после вынесения определения об отсрочке по уплате госпошлины направляют его копию в налоговые органы.
Вместе с тем в КГД отметили, что в случае несвоевременной уплаты у налогоплательщика образуется недоимка, которая будет взыскиваться в установленном порядке.
Для субъектов бизнеса меры и способы принудительного взыскания предусмотрены Налоговым кодексом, задолженность граждан будет взыскиваться в рамках исполнительного производства, аналогично взысканию с физлиц задолженности по налогам на имущество, землю или транспорт.
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