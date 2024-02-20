Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в каких случаях и как предоставляется отсрочка по уплате госпошлины в судах, сообщает Zakon.kz.

Так, истец, у которого имеются временные финансовые затруднения, имеет право подать в суды ходатайство по отсрочке по уплате госпошлины при подаче иска. При этом решения по отсрочке принимают судебные органы.



Максимальный срок представления отсрочки – 1 год со дня вынесения определения. По усмотрению истца можно уплатить госпошлину до указанного срока досрочно или частично.

При этом составление каких-либо графиков погашения или необходимость обеспечения какого-либо залога не предусмотрено.

Судебные органы после вынесения определения об отсрочке по уплате госпошлины направляют его копию в налоговые органы.

Вместе с тем в КГД отметили, что в случае несвоевременной уплаты у налогоплательщика образуется недоимка, которая будет взыскиваться в установленном порядке.

Для субъектов бизнеса меры и способы принудительного взыскания предусмотрены Налоговым кодексом, задолженность граждан будет взыскиваться в рамках исполнительного производства, аналогично взысканию с физлиц задолженности по налогам на имущество, землю или транспорт.

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