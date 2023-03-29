Франция направила 13 тыс. полицейских в города из-за протестов против пенсионной реформы

Министерство внутренних дел заявило, что направило 13 тыс. полицейских. 5500 из них – в Париж, сообщает Zakon.kz.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, к протестам 28 марта в Париже, Нанте или Ренне могли бы присоединиться более 1000 радикальных активистов.

Протесты в Париже и Нанте прошли в основном мирно, но в некоторых районах наблюдались стычки между полицией и протестующими в масках. Профсоюзы и протестующие пообещали продолжить протесты в четверг.

Беспорядки вынудили президента Эммануэля Макрона отложить государственный визит короля Великобритании Чарльза III, который должен был прибыть в Париж в воскресенье.

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был проведен через Национальное собрание.



Против этого изменения выступают профсоюзы и большинство населения, но Макрон заявил, что страна не может позволить себе огромные дефициты, которые будут возникать в течение следующих 25 лет по мере старения населения страны.