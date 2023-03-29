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Живого кота достали из-под завалов спустя 49 дней после землетрясения в Турции

кота вытащили из завалов Фото: pixabay
Живого кота по кличке Хан достали из-под завалов спустя 49 дней после разрушительного землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Хана извлекли из-под обломков 11-этажного многоквартирного дома, разрушенного землетрясением 6 февраля. Животное со сломанной лапой и сильным обезвоживанием в настоящее время находится на лечении, сообщает BIA.

Хозяйка кота Нида Дина и ее дочь жили в квартире дома в городе Мараш. 6 февраля в 04:17 произошло землетрясение магнитудой 7,5. Дине и ее дочери удалось сбежать из сильно поврежденного дома, но Хан остался внутри. Позже в тот же день, в 13:24, в результате второго землетрясения силой 7,6 балла в Эльбистане рухнуло их 11-этажное здание.

36-летняя Дина провела около сорока дней в своей машине рядом с их домом. Тем не менее, она не нашла и следа их питомца. Спустя 49 дней Хана удалось спасти из руин их бывшего дома.

По словам ветеринара Фатмы Гюль Ханджиоглу, кошка сильно обезвожена.

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