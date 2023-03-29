В Казахстане сахар будут продавать на биржевых торгах

Министерство торговли и интеграции подготовило дополнения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая секция торговли сахаром.

Товарная биржа, имеющая намерение осуществлять организацию биржевых торгов сахаром, направляет в уполномоченный орган извещение о проведении биржевых торгов.

Перечень товарных бирж, являющихся организаторами торгов сахара, с указанием их наименования и контактных данных публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Участниками биржевых торгов сахара являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов сахара относятся:

1. Продавцы сахара – производители сахара, осуществляющие производство сахара, и оптовые поставщики сахара, принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях, и имеющие возможность хранения и отгрузки сахара, в том числе:

отечественные импортеры сахара – субъекты предпринимательства и (или) и собственники сахара, принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях, осуществляющие реализацию на территории РК импортированного объема сахара из третьих стран и стран ЕАЭС;

иностранные юридические лица – обособленное подразделение нерезидента-юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

2. Покупатели сахара – субъекты предпринимательства, приобретающие сахар для собственных нужд, либо имеющие возможность хранения и отгрузки сахара для реализации населению для личного пользования.

Предусматривается, что продавцы сахара ежемесячно, в срок не позднее, чем за 10 рабочих дня до начала торговых сессий уведомляют организатора торгов об объемах сахара, который они планируют равномерно выставить на реализацию в текущем месяце либо исходя из планируемых объемов на планируемый месяц.

Сведенная информация размещается товарной биржей на ее официальном интернет-ресурсе в срок не позднее 5 рабочих дней до начала торговых сессий.

При этом доля реализации через товарную биржу для производителей сахара, осуществляющих производство сахара, составляет не менее 10% от общего годового объема поставляемого товара на внутренний рынок, доля реализации сахара через товарную биржу оптовых поставщиков сахара составляет не менее 10% от общего годового объема поставляемого товара на внутренний рынок, доля реализации сахара через товарную биржу отечественными импортерами сахара или иностранными юридическими лицами, осуществляющие реализацию на территории РК, составляет 100% от импортированного объема из третьих стран и стран ЕАЭС.



Организатор торгов сахара рассчитывает цены, котировки и показатели по внебиржевым сделкам, основанные на информации о сделках, заключенных на биржевых торгах.

Сводные результаты торгов за прошедший месяц публикуются на сайте организатора торгов сахара не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

Продавцы выставляют объемы сахара на реализацию через товарные биржи в течение пяти торговых сессий, равномерно распределенных в рамках календарного месяца. Если на эту дату отсутствует информация об ожидаемых объемах сахара, начало биржевых торгов в соответствующем месяце откладывается до появления такой информации.

Организатор торгов сахара проводит пять торговых сессий по каждому торговому инструменту.



При этом уполномоченный орган рекомендует товарной бирже введение схемы, при которой покупатели сахара участвуют в биржевых торгах в разные торговые сессии.

В свою очередь продавцы сахара в каждую торговую сессию выставляют на продажу по 20% от планируемого объема в текущий месяц каждого вида сахара, обязательного для реализации ими в рамках Перечня биржевых товаров либо самостоятельно в соответствии с сформированным планом продаж.



В случае если на прошедшей основной торговой сессии выставлялся на реализацию, но не был реализован объем сахара, такой объем дополнительно выставляется на следующей основной торговой сессии.

При этом минимальный размер партии сахара, возможного к приобретению через товарную биржу, составляет один лот. Минимальный размер лота составляет не менее одной тонны и не более одной вагонной нормы.

Максимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку сахара железнодорожным транспортом, составляет 5 вагонов от 300 до 350 тонн, автомобильным транспортом – 100 тонн.

Для участия в биржевых торгах участники биржевых торгов сахара вносят денежное биржевое обеспечение на счет клиринговой организации, обслуживающей товарную биржу.



Максимальный уровень цены товара, формируемый в течение торговой сессии, не превышает 101% от базовой цены.



На торговых сессиях в качестве базовой цены сахара признаются следующие цены:

на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена сахара устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен сахара на базисе поставки соответствующего производителя, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке Казахстана;

в последующие основные и дополнительные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за последний торговый месяц по всем торговым инструментам соответствующего базиса поставки.

Результаты торгов публикуются на интернет-ресурсе организатора торгов сахара не позднее одного рабочего дня, следующего за торговым днем.



Товарная биржа – организатор торгов сахара – утверждает:

график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

торговые инструменты, включая базис поставки товара (спецификации товаров);

размер лотов;

размер биржевого обеспечения за участие в биржевых торгах сахара.

Покупатели и продавцы сахара для получения доступа к участию в биржевой торговле предоставляют товарной бирже либо брокеру документы, подтверждающие их статус на рынке сахара.



Перечень документов определяется товарной биржей.

Производитель сахара обеспечивает регистрацию на товарной бирже заключенных внебиржевых сделок сахара в объеме не менее 90% от плана поставки на планируемый месяц.

Под внебиржевыми сделками сахара понимаются сделки, совершенные производителями сахарами на внутреннем рынке РК в рамках прямых поставок.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 апреля.