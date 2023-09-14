В Казахстане торговать сахаром будут на товарной бирже

Министр торговли и интеграции приказом от 7 сентября 2023 года внес дополнения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой "Секция торговли сахаром".

Согласно правилам, товарная биржа, имеющая намерение осуществлять организацию биржевых торгов сахаром, направляет в уполномоченный орган извещение о начале торгов сахаром в произвольной форме.

Перечень товарных бирж, являющихся организаторами торгов сахаром, с указанием их наименования и контактных данных публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа и уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса.

Участниками биржевых торгов сахаром являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов сахара относятся:

1) продавцы сахара - производители сахара, в том числе:

отечественные импортеры сахара - субъект предпринимательства или собственник сахара, принадлежащего ему на праве собственности или иных законных основаниях, осуществляющий реализацию на территории РК сахара, импортированного из третьих стран и из стран ЕАЭС;

импортеры сахара, иностранные юридические лица - обособленное подразделение нерезидента - юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства, осуществляющее реализацию сахара на территории республики;

субъекты предпринимательства, осуществляющие приобретение сахара у производителей через законтрактованные оборотные средства либо займы.

Производители сахара в случае реализации сахара через законтрактованные оборотные средства либо займы или по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обеспечивают его реализацию вне товарных бирж.

2) покупатели сахара – субъекты предпринимательства, приобретающие сахар для собственных нужд или осуществляющие дальнейшую реализацию сахара внутри Казахстана.

Покупатели и продавцы сахара для получения доступа к биржевым торгам сахаром направляют в уполномоченный орган извещение о начале торгов в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих их статус на рынке сахара.

Перечень покупателей и продавцов сахара публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Предусматривается, что продавец предоставляет в уполномоченный орган и уполномоченный орган в области развития АПК помесячный план реализации сахара на следующий год на внутренний рынок РК, за исключением сахара реализованного через законтрактованные оборотные средства либо займы или по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в срок не позднее 1 декабря предшествующего года.

В случае корректировки плана продавец предоставляет в указанные органы обновленный документ в течении пяти рабочих дней после его утверждения.

В свю очередь Товарная биржа публикует на своем интернет-ресурсе не позднее одного рабочего дня с даты утверждения:



график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

торговые инструменты, включая базис поставки товара (спецификации товаров);

размер лотов;

размер биржевого сбора за участие в биржевых торгах сахаром.

В случае, если сахар выставлялся на реализацию в соответствующей торговой сессии, но не был продан, то такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях в рамках установленного периода.



Если же сахар выставлялся на реализацию, но сделки между продавцом и покупателями не состоялись, то продавец реализует нереализованный объем сахара по своему усмотрению посредством внебиржевой сделки.

График проведения биржевых торгов сахаром, размещается организатором торгов сахаром не менее чем за пять рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.



Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов сахаром извещаются не позднее чем за 48 часов до начала торгового дня.

Как проводятся торги

Заявки на реализацию выставляются продавцами сахара в лотах.

Минимальный размер лота составляет не менее 60 тонн (одна вагонная норма). Максимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку сахара железнодорожным транспортом, составляет 5 вагонов (300-350 тонн, в зависимости от вагонной нормы), автомобильным транспортом, составляет 100 тонн.



На биржевых торгах допускается приобретение более одного лота.

Для участия в биржевых торгах участники биржевых торгов сахаром вносят денежное биржевое обеспечение на счет клиринговой организации, обслуживающей товарную биржу в размере не более 5% от предполагаемой суммы сделок.

Возврат биржевого обеспечения осуществляется клиринговой организацией не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат денежных средств участником торгов, за исключением победителя аукциона.

Торги сахаром проводятся в виде двойного встречного аукциона в следующем порядке:

в течение торговой сессии участники биржевых торгов подают в электронную торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) товара с соблюдением установленных требований;

в течение торгового дня проводится одна торговая сессия;

продолжительность торговой сессии составляет не менее двух часов;

в заявке на покупку (продажу) товара содержатся следующие сведения:

- наименование участника торгов;

- вид заявки (на покупку или продажу);

- наименование покупаемого (продаваемого) товара;

- цена товара, указываемая в тенге, включая налоги (в случае если оборот по реализации товара облагается налогом на добавленную стоимость);

- количество товара, заявляемого на покупку (продажу);

все принятые заявки сводятся в очереди неудовлетворенных заявок на продажу и на покупку:

- заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему;

- заявки на продажу ранжируются в порядке возрастания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему;

вновь поступившая заявка на продажу удовлетворяется за счет имеющихся заявок на покупку, в которых цены покупки выше или равны цене поступившей заявки, начиная с заявки на покупку, содержащей наивысшую цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на продажу либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на покупку;

вновь поступившая заявка на покупку удовлетворяется за счет имеющихся заявок на продажу, в которых цены продажи ниже или равны цене поступившей заявки, начиная с заявки на продажу, содержащей самую низкую цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на покупку либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на продажу.

На основании вновь поступившей заявки совершаются одна или более сделок, в зависимости от числа востребованных встречных заявок на покупку (продажу). Сделки совершаются по ценам, указанным в востребованных встречных заявках.

При этом полностью удовлетворенные заявки на покупку (продажу) в дальнейшем в торгах не участвуют. Частично удовлетворенные заявки продолжают участвовать в торгах в части неудовлетворенных объемов на покупку (продажу).

Предусматривается, что участники биржевых торгов сахаром подают неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара. При этом участник биржевых торгов сахаром снимает поданную заявку в любой момент до заключения сделки. Товарная биржа ограничивает максимальный объем заявки на покупку, подаваемой участником биржевых торгов, на основании рекомендаций уполномоченного органа в области развития АПК.

Сделки, зарегистрированные электронной торговой системой товарной биржи, с ценами, не соответствующими требованиям правил, подлежат незамедлительному аннулированию товарной биржей, о чем письменно извещаются стороны сделки.

Оговаривается, что максимальный уровень цены сахара, формируемый в течение торговой сессии, не может превышать более 101% от базовой цены.

На торговых сессиях в качестве базовой цены сахара признаются следующие цены:

на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена сахара устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен сахара на базисе поставки соответствующего производителя, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке РК;

в последующие основные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующим торговым инструментам.

Организатором торгов сахара базовая цена в указанные выше случаях предварительно согласовывается с уполномоченным органом.

Если по утвержденному торговому инструменту или группе торговых инструментов биржевые торги были приостановлены на более 5 рабочих дней, их возобновление начинается с базовой цены, определяемой на уровне средневзвешенной цены сахара, сложившейся за последний торговый месяц по соответствующему базису поставки.

Расчеты между покупателем и продавцом биржевого товара производятся на условиях стопроцентной предоплаты со стороны покупателя от объема приобретенного биржевого товара.

Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020 (EXW, FCA).

Результаты торгов публикуются на официальном интернет-ресурсе организатора торгов сахара с соблюдением условия об анонимности сторон биржевых сделок, не позднее одного рабочего дня, следующего за торговым днем.



Сводные результаты торгов за прошедший месяц публикуются на сайте организатора торгов сахара не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены сахара с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Правила предусматривают, что при наличии на внутреннем рынке форс-мажорных обстоятельств, связанных с принятыми ограничительными мерами третьих стран и стран Евразийского экономического союза на поставку сырья для производства сахара для третьих стран, резким ростом цен на импортируемое сырье или снижением объема производства сахара (плановый и внеплановый ремонт, аварийные ситуации) уполномоченные органы на период до стабилизации ситуации на рынке устанавливает базовые цены для основных торговых сессий либо изменяет режим торгов сахаром или вовсе приостанавливает биржевые торги сахаром.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2023 года.

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