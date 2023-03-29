Главное за день: Правительство сложило полномочия, первое заседание нового Мажилиса и кто его возглавил

Главное за день, 29 марта 2023 года: Токаев подписал указ, согласно которому Правительство сложило полномочия, состоялось первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Правительство Казахстана сложило полномочия

29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан", в котором постановил Правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

Мажилис Нового Казахстана

Прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, который отметил, что решения о принятии законов не должны быть кулуарными, и в цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями.

"Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес. Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые. Но, когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создается широкое поле для коррупции. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями". Касым-Жомарт Токаев

Он поручил изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности.

Глава государства также обратился к госслужащим. Главный акцент в его обращении был сделан на то, что госслужащим на местах нужно решать проблемы самостоятельно, не ожидая поручений сверху.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев:

Поручил с 1 сентября увеличить пособия для инвалидов и для потерявших кормильца на 14,5%.

Восстановил звание "Народный артист Казахстана".

Рассказал о жалобах учителей на слишком сложные требования: "Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие".

Приоритетной задачей остается поддержка социально уязвимых категорий граждан. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы.

Принципиальное значение имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение также не должно оставаться без внимания.

Еще одна серьезная проблема в сфере защиты прав человека – торговля людьми. Для решения этой проблемы следует принять специальный закон.

На нас возложена огромная ответственность. Это ответственность перед прошлым и будущим нашей страны. В каком государстве будет жить следующее поколение, напрямую будет зависеть от принимаемых нами решений.

Присяга народу Казахстана

Новые депутаты Мажилиса VIII созыва на пленарном заседании палаты приняли присягу и поклялись верно служить народу Казахстана.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – произнесли новые депутаты.

На заседании спикером Мажилиса РК был избран Ерлан Кошанов, вице-спикерами – Альберт Рау и Дания Еспаева.

Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Министр энергетики РК подписал приказ, которым утвержден Перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В частности, с 8 апреля до 31 декабря 2023 года вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов.

В перечень запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

Доллар рухнул на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись сразу на 6,35 тенге. На вечерних торгах доллар опустился на 5,48 тенге.

Курс евро также снизился на 5,90 тенге и составил 486,14 тенге, рубль опустился до 5,81 тенге.

Что будет с сахаром

В Казахстане сахар будут продавать на биржевых торгах. В Правила биржевой торговли МТИ РК добавило новую секцию торговли сахаром.

Участниками биржевых торгов сахара являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

При этом доля реализации через товарную биржу для производителей сахара, осуществляющих производство сахара, составляет не менее 10% от общего годового объема поставляемого товара на внутренний рынок, доля реализации сахара через товарную биржу оптовых поставщиков сахара составляет не менее 10% от общего годового объема поставляемого товара на внутренний рынок, доля реализации сахара через товарную биржу отечественными импортерами сахара или иностранными юридическими лицами, осуществляющими реализацию на территории РК, составляет 100% от импортированного объема из третьих стран и стран ЕАЭС.

Граница с РФ

Работа автомобильного пункта на границе с Россией временно приостановлена из-за сложившейся паводковой ситуацией.

В связи с чем временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу Казахстана в автомобильном пункте пропуска "Желкуар". Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения.

49 дней под завалами

Живого кота по кличке Хан достали из-под завалов спустя 49 дней после разрушительного землетрясения в Турции.

Хана извлекли из-под обломков 11-этажного многоквартирного дома, разрушенного землетрясением 6 февраля.

Животное со сломанной лапой и сильным обезвоживанием в настоящее время находится на лечении.



