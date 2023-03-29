Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Китае третий человек заболел птичьим гриппом

птичий грипп Фото: pixabay
Китайские органы здравоохранения сообщили о новом случае заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Это третий известный случай заражения с тех пор, как вирус был впервые обнаружен у людей в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

У 56-летней женщины из Чжуншаня, города на юге страны, после контакта с птицей обнаружили положительный результат на вирус, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун, сообщает SCMP.

Среди ее близких контактов "не было обнаружено никаких аномалий". До сих пор не было подтвержденных случаев передачи вируса между людьми.

"Согласно исследованиям и выводам экспертов, заражение человека вирусом H3N8 является спорадическим случаем, и риск передачи вируса на данном этапе невелик. Общественность должна стараться избегать контактов с живыми птицами, а также с больными или мертвыми птицами". Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун

Это произошло почти через год после того, как четырехлетний мальчик в центральной провинции Хэнань стал первым человеком, заразившимся вирусом H3N8.

По данным Китайского ЦКЗ, мальчик заболел в начале апреля 2022 года. Второй случай был выявлен месяц спустя в Хунани у пятилетнего мальчика в городе Чанша. У него проявились легкие симптомы, от которых ребенок оправился через день. Власти тогда заявили, что это также был случай передачи вируса от птицы к человеку.

Штамм птичьего гриппа H3N8 может заражать широкий круг. Его находили у домашней птицы, лошадей, собак и свиней.

Первые случаи заболевания людей другим штаммом птичьего гриппа были зарегистрированы в Китае в 2013 году, когда H7N9 распространился среди жителей Шанхая и провинции Аньхой.

Последняя вспышка этого штамма произошла в январе 2017 года: в том месяце зарегистрировали 179 случаев заражения и 79 смертей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что H7N9 не передается от человека к человеку, и что случаев устойчивой передачи вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

Читайте также

Главное за день: Правительство сложило полномочия, первое заседание нового Мажилиса и кто его возглавил

Кадровые вопросы судебной системы: какие изменения вступят в силу в ближайшее время

Управление в системе образования требует усовершенствования – эксперт

Данияр Кунафин
ВОЗ Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления