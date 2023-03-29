Семейная пара россиян погибла в ДТП в Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

Супруги из России погибли в аварии на трассе в Актюбинской области, столкнувшись с КАМАЗом, сообщает Zakon.kz.

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