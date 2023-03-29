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Семейная пара россиян погибла в ДТП в Актюбинской области

Супруги из России погибли в ДТП в Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области
Супруги из России погибли в аварии на трассе в Актюбинской области, столкнувшись с КАМАЗом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП, 29 марта на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Караулкелді водитель КАМАЗа выехал со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с автомашиной Datsun.

"В результате ДТП 48-летний водитель Datsun и его 49-летняя супруга, граждане РФ, скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.


Супруги из России погибли в ДТП в Актюбинской области

Фото: скриншот видео

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

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