Семейная пара россиян погибла в ДТП в Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
Супруги из России погибли в аварии на трассе в Актюбинской области, столкнувшись с КАМАЗом, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП, 29 марта на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Караулкелді водитель КАМАЗа выехал со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с автомашиной Datsun.
"В результате ДТП 48-летний водитель Datsun и его 49-летняя супруга, граждане РФ, скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Фото: скриншот видео
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.
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