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Жителю Актау одобрено первое в Казахстане заявление о внесудебном банкротстве

жителю Актау первым в стране одобрили заявление на внесудебное банкротство Фото: ДГД Мангистауской области
По информации Департамента госдоходов Мангистауской области, житель Актау первым в стране получил одобрение на применение процедуры внесудебного банкротства, сообщает Zakon.kz.

В департаменте сообщили, что в настоящее время в Мангистауской области около 1,5 тыс. жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства. Из них в первой тройке город Актау – 430 человек; Мунайлинский район – 428; город Жанаозен – 408.

Предварительная проверка данных показала, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:

  • имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;
  • есть имущество у должника или его супруги;
  • отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;
  • наличие регистрации индивидуального предпринимательства;
  • получение АСП в период менее 6 месяцев.

Этим казахстанцам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

Как отметили в ДГД, в случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

В департаменте напомнили, что одним из условий для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 млн тенге), либо задолженность старше пяти лет.

Также у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности, и в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.

Заявление можно будет подать через госкорпорацию "Правительство для граждан", ЦОНы, приложение e-Salyg Azamat для проведения скрининговой проверки. После будет направлено уведомление через 1414, что заявка принята, и заявитель будет рассмотрен в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года. Он предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

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