Ситуация в Украине: Трамп уверен, что урегулирует конфликт, Польша ограничит поступление украинского зерна

Фото: Instagram/morawieckipl

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила гражданам РФ, взявшим в свои семьи детей-сирот из зоны боевых действий. В Пентагоне не видят смысла передавать Киеву БПЛА MQ-9 из-за российской ПВО, сообщает Zakon.kz.

Украина тратит на оборонную кампанию $3,5 млрд в месяц, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Экономика РФ демонстрирует позитивную динамику в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний, заявил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что уровень бедности в России в 2023 году должен снизиться до 10,1%.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента урегулировать конфликт в Украине до того, как он вернется в Белый дом.

Борьба России с Западом – "война в широком смысле слова", это надолго, заявил секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Украинская разведка вместе с партнерами из других стран осуществляет "тотальный контроль" вопроса возможного размещения ядерного оружия в Беларуси, заявил представитель Минобороны страны Андрей Черняк.

Испания подтвердила передачу Украине шести танков Leopard после 9 апреля.

Глава Пентагона Ллойд Остин не видит смысла передавать Киеву БПЛА MQ-9 из-за российской ПВО.

Украина до сих пор не получила необходимые 20 батарей систем ПВО Patriot, хотя даже этого количества может быть недостаточно, сообщил Владимир Зеленский.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий велел ограничить поступление в страну украинского зерна на фоне протестов местных фермеров.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются. Он отметил, что должны быть приняты все возможные меры для защиты ЗАЭС от каких-либо атак.

Также Гросси заверил, что вооружение с обедненным ураном не несет радиологической опасности.

Ранее на сайте президента Украины была размещена петиция с требованием запретить ВСУ применять танковые снаряды с сердечником из обедненного урана.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила гражданам РФ, которые взяли в свои семьи детей-сирот, вывезенных из зоны боевых действий.

Битва за Бахмут (Артемовск) практически уничтожила украинскую армию, заявил глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.

Здесь же глава Минобороны Украины Резников объяснил решение украинского командования удерживать Бахмут (Артемовск) тем, что РФ несет там "сумасшедшие потери" – Gazeta Wyborcza. Читайте также Следующая встреча секретарей советов безопасности ШОС состоится в Казахстане "Было предчувствие": Кошанов о своем переизбрании на пост спикера Мажилиса А чем вам не нравится Amanat?: Кошанов считает справедливой победу партии

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