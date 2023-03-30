В Карагандинской области строят завод бытовой техники

В акимате Карагандинской области сообщали, что в индустриальной зоне Saran ведётся строительство завода бытовой техники, передает Zakon.kz

По информации областного акимата, предприятие будет выпускать до миллиона изделий в год и обеспечит работой порядка 1200 человек. Совместно с колледжами региона уже начата подготовка кадров.

ким области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Сарань посетил индустриальную зону.

"В настоящий момент готовим производственную площадку на территории бывшего завода РТИ. Ведём строительно-монтажные работы. Решаются вопросы поставки оборудования. Наш партнёр – узбекская компания "Артель". Начали подготовку кадров на базе колледжа Шахтинска. Уже набрали группу кандидатов, которые пройдут стажировку в Ташкенте" директор ТОО "Silk Road Electronics" Талгат Абдрахманов.

Завод будет выпускать стиральные машины, телевизоры, пылесосы, газовые плиты и другие виды техники. На первом этапе планируется создание 300–400 рабочих мест, а при выходе на полную мощность – 1200.