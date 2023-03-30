Нурдос Сабыр завоевал "золото" и "серебро" ЧМ-2023 по тяжелой атлетике среди юношей
Фото: Instagram/wf_rk
В очередной день юношеского мирового первенства по тяжелой атлетике медаль высшего и серебряного качества положил в копилку казахстанской сборной штангист Нурдос Сабыр, сообщает Zakon.kz.
Parimatch дарит призы в честь Наурыза на
50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!
В соревнованиях, которые в эти дни проходят на помосте албанского города Дуррес, Нурдос Сабыр принял участие в весовой категории до 89 кг.
Фото: Instagram/wf_rk
Молодой казахстанец в рывке стал победителем турнира, а в толчке занял 2-е место. По результатам суммы двоеборья (145+176) Нурдос Сабыр поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Это не первая награда у казахстанских тяжелоатлетов. Ранее медалями на этом турнире были награждены Нурасыл Арапбай, Дарья Балабаюк, Ерасыл Саулебеков, Алтынай Танибергенова и Таисия Алексеева.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ