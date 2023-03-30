Казахстанский врач спас женщину на борту самолета

Врач клинической больницы № 4 Алматы спас женщину с сердечным приступом на борту самолета, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения города, в ночь с 24 на 25 марта казахстанские туристы возвращались с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Алматы.

"На втором часу перелета 72-летней пассажирке борта Air Cario стало плохо. На призыв стюардов о помощи отозвался врач Нуржан Ажибеков и еще три студента медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Управздрава Алматы

У пожилой женщины присутствовали все признаки сердечного приступа: на протяжении последующих 4 часов, до самой посадки самолета в Алматы, медики проводили реанимационные мероприятия – оказывали экстренную помощь.

"В какой-то момент женщина, сидевшая впереди, начала суетиться, у нее на руках еще был младенец. Затем стюарды спросили, есть ли на борту врачи. На это отреагировали студенты медики и я. При первоначальном осмотре я заподозрил риск развития инфаркта миокарда. Женщина была без сознания, до этого у нее произошла рвота, наблюдался холодный пот, пульс был нитевидный (едва ощутимый. – Прим. ред.), артериальное давление низкое". Нуржан Ажибеков

Дальше, рассказывает заведующий отделением нейрохирургии, врачи действовали по протоколу.

"Я сделал венозный доступ, в целях профилактики асфиксии от рвотных масс мы очистили ротоглотку, затем, чтобы снизить нагрузку на сердце, подняли ноги пациентки на 60°. Подключили аппарат Боброва (дали кислород. – Прим. ред.). Студенты (Кажыров Даулет, Жаркын Рахат и Саида Бармагамбетова) активно помогали. В результате проведенных мероприятий артериальное давление с 80/60 поднялось до 130/80, сатурация – с 87 до 96. Женщина начала приходить в сознание. Жалоба была на общую слабость". Нуржан Ажибеков

По счастливому стечению обстоятельств у врача выдался ежегодный трудовой отпуск, а в тот день он вместе с семьей возвращался после отдыха домой.

По словам родственников, Кульжамал Рахметтулаевна чувствует себя хорошо. Сразу после прибытия в Алматы они обратились в больницу, и сегодня ее состояние намного лучше.