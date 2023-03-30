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Как изменится работа сталеваров АО "АрселорМиттал Темиртау"

Как изменится работа сталеваров АО "АрселорМиттал Темиртау" Фото: Игоря Узаревича
Труд сталеваров и подручных сталевара АО "АрселорМиттал Темиртау" станет безопаснее благодаря вводу в эксплуатацию современных установок для измерения температуры и отбора проб стали. Стоимость проекта составила более 700 млн тенге.

В конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" успешно завершились горячие испытания новой горизонтальной манипуляционной системы для отбора проб, измерения температуры и окисленности плавки. Данную установку запустили на конвертере № 1, в дальнейшем такие же планируется внедрить на конвертерах № 2 и 3.

"Целью проекта по модернизации было повышение безопасности производства работ персонала за счет автоматизации процесса. Раньше сталевары и подручные сталеваров измеряли температуру и брали пробы стали вручную, что небезопасно, поскольку требует кратковременного нахождения работника вблизи горловины конвертера. Жизнь и здоровье работников – первоочередная задача компании, поэтому мы всегда находимся в поиске решений, которые позволяют минимизировать участие человека в небезопасных процессах. Внедрение современных автоматических установок позволит значительно снизить риски травмирования технологического персонала в конвертерном цехе".Денис Ломакин, директор по производству по первому переделу АО "АрселорМиттал Темиртау"
Как изменится работа сталеваров АО

Фото: Игоря Узаревича

Изготовлением оборудования и пусконаладочными работами занималась австрийская инжиниринговая компания Primetals Technologies, которая хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке. Монтаж системы произвели силами местных подрядных организаций. Дальнейшей эксплуатацией и обслуживанием будет заниматься персонал конвертерного цеха.

Как изменится работа сталеваров АО

Фото: Игоря Узаревича

"Установка несложная в управлении, – отметил начальник участка выплавки стали конвертерного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Фоменков. – При готовности конвертера в системе срабатывает звуковой и световой сигнал. Сталевару необходимо установить на манипулятор пробоотборник и нажать кнопку запуска. Измерительная фурма автоматически направляется внутрь конвертера, затем необходимые данные высвечиваются на специальном табло. На всю операцию уходит несколько минут. Но главное – не скорость, а безопасность персонала, поэтому теперь работники лишь следят за ходом работы автоматизированной системы на безопасном расстоянии".
Как изменится работа сталеваров АО

Фото: Игоря Узаревича

В настоящее время для правильной эксплуатации манипулятора специалисты Primetals Technologies проводят обучение работников конвертерного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау".

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