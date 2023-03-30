В Казахстане 88 человек заболели коронавирусом

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусной инфекцией 30 марта. Так, СOVID-19 заразились 88 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: