В Казахстане 88 человек заболели коронавирусом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусной инфекцией 30 марта. Так, СOVID-19 заразились 88 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Лечение от КВИ продолжают получать 1715 человек (–1 537+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 165 пациентов, амбулаторно – 1550.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 4 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Ранее, 29 марта, коронавирусом заразились 95 человек.
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