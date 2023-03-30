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Создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Токаев подписал указ о создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта 2023 года подписал указ "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных началах", – говорится в документе.

Основными целями уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

К социально уязвимым слоям населения относятся:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • получатели адресной социальной помощи;
  • получатели пособия по утере кормильца;
  • пенсионеры по возрасту;
  • кандасы;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

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