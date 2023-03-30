Создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта 2023 года подписал указ "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных началах", – говорится в документе.

Основными целями уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

К социально уязвимым слоям населения относятся: