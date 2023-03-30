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Досаев ответил на слухи о своем назначении премьер-министром

аким Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев ответил обеспокоенным алматинцам о якобы своем назначении премьер-министром, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос на встрече с акимом задала одна из жительниц Турксибского района. Она обеспокоилась тем, что Ерболата Досаева переведут в Астану и ее проблема останется нерешенной.

"По улице Жарылгасова, где живет мой старший сын с семьей, отсутствует канализация вот уже более 50 лет. Хотя на этой улице есть мечеть, у них есть канализация. А в других домах нет. Я эту проблему и Бауыржану Байбеку (экс-аким Алматы. – Прим. ред.) озвучивала, и Бакытжану Сагинтаеву (экс-аким Алматы. – Прим. ред.). Завтра, если вы уйдете премьер-министром, придет другой аким, и проблема может остаться нерешенной", – сказала жительница.

Глава мегаполиса ответил на обеспокоенность горожанки.

"Я же сегодня сижу перед вами, никуда не собираюсь уходить. Если разрешите, давайте я останусь, буду работать", – сказал аким.

Он пообещал алматинке, что в следующем году начнутся строительные работы.

Ранее стало известно, что председатель Мажилиса Ерлан Кошанов предложил главе государства на пост премьер-министра кандидатуру Алихана Смаилова.

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