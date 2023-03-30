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Алматинцы не заплатили 1,5 млрд тенге налога за транспорт

Алматинцы не заплатили 1,5 млрд тенге налога за транспорт Фото: акимат Алматы
Более 100 тысяч алматинцев не оплатили налог на транспорт. 1 апреля истекает срок уплаты налога, сообщает Zakon.kz.
"Несмотря на то, что до окончания срока уплаты осталось всего несколько дней, 105 тыс. жителей города не оплатили налог на транспорт на общую сумму более 1,5 млрд тенге", – сообщает пресс-служба ДГД по городу Алматы.

1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2022 год с физических лиц, имеющих на праве собственности транспортные средства.

Что будет, если не оплатить налог 

  • Начисление пени за каждый день просрочки в размере 1,25 кратной ставки рефинансирования,
  • Налоговые органы в целях принудительного взыскания направят "налоговые приказы" судебным исполнителям, на основании которых будет наложен арест на имущество и банковские счета, ограничение выезда за границу.

Кроме того, предусмотрены судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга.

441 221 физическое лицо по городу Алматы имеет на праве собственности 709 944 транспортных средства, по которым начислено налогов за 2022 год 16,6 млрд тенге. По сравнению с 2021 годом количество транспортных средств увеличилось на 108 124 автомобиля, или 18%, соответственно, налоговая база – на 2,2 млрд тенге.

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