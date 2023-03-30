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Барак Обама предположил, что мир был бы лучше при женщинах у власти

экс-президент США с женой Фото: Twitter/BarackObama
Бывший президент США Барак Обама заявил, что мир стал бы лучше, если бы женщины управляли каждой страной хотя бы в течение нескольких лет, сообщает Zakon.kz.

44-й президент США во время турне по Австралии говорил о силе лидерства и о том, как ориентироваться в будущем, сообщает Herald Sun.

Бывший президент затронул тему женщин в политике.

"Я убежден, что если бы мы могли провести эксперимент, в ходе которого каждой страной на Земле в течение двух лет управляли бы женщины, я уверен, что мир изменился бы в лучшую сторону".Барак Обама

Его слова встретили бурными аплодисментами, однако Обама поспешил отшутиться.

"Прежде чем вы начнете аплодировать, я не говорю, что вы, женщины, тоже не совершаете безумных поступков, так что не стоит слишком хвалить себя. В моей семье три женщины, так что я видел от вас всякое".Барак Обама

61-летний экс-президент также высказался о стрельбе в школе Нэшвилла, в результате которой погибли три девятилетних ребенка.

"Моим самым большим сожалением и разочарованием в период моего президентства было то, что я не смог преодолеть влияние производителей оружия, паранойю и подозрительность некоторых владельцев оружия. Я не смог сломать эту странную привязанность к оружию в Соединенных Штатах, которая является уникальной, по крайней мере, среди экономически развитых стран".Барак Обама

Среди погибших в школе города Нэшвилл – девятилетние Эвелин Дикхаус, Хэлли Скраггс и Уильям Кинни, учительница на замену Синтия Пик, школьный сторож Майк Хилл и 60-летняя Кэтрин Кунс, которая была директором школы.

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