Тело пропавшей пятиклассницы нашли в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Тело пропавшей 25 марта пятиклассницы нашли в Туркестанской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
25 марта в полицию обратилась местная жительница: она рассказала, что ее дочь ушла из дома поиграть и не вернулась.
При анализе видео с камер ЦОУ выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге.
"В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла". Пресс-служба ДП Туркестанской области
В поисково-спасательных работах были задействованы 112 сотрудников, квадрокоптер, 7 единиц техники и 5 водолазов, 2 плавсредства, единица техники ДЧС Туркестанской области, 20 человек, 4 единицы техники Департамента полиции, 2 сотрудника, единица техники местных исполнительных органов.
"30 марта в 10:10 в 11 км от места происшествия силами ОСО ДЧС обнаружен и извлечен из воды труп пропавшей".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
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