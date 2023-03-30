Тело пропавшей пятиклассницы нашли в Туркестанской области

Тело пропавшей 25 марта пятиклассницы нашли в Туркестанской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

25 марта в полицию обратилась местная жительница: она рассказала, что ее дочь ушла из дома поиграть и не вернулась.

При анализе видео с камер ЦОУ выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге.

"В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В поисково-спасательных работах были задействованы 112 сотрудников, квадрокоптер, 7 единиц техники и 5 водолазов, 2 плавсредства, единица техники ДЧС Туркестанской области, 20 человек, 4 единицы техники Департамента полиции, 2 сотрудника, единица техники местных исполнительных органов.