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Пятиклассница пропала в Шымкенте

Пятиклассница пропала в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские уже несколько дней разыскивают Инжу Ескермес, сообщает Zakon.kz.

Мать девочки сообщила, что 25 марта около 17:00 ее дочь ушла из дома поиграть и не вернулась.

Как отметили в полиции, заявление сразу же зарегистрировали. На поиски ребенка ориентирован весь личный состав. К ним присоединились горожане, волонтеры и представители учебных заведений. Также полиция использует служебных собак и дроны.

При анализе видео с камер ЦОУ выяснилось, что подросток играла во дворе, а потом ушла по дороге.

Пятиклассница пропала в Шымкенте

Фото: ДП Туркестанской области

"В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла". Пресс-служба ДП Туркестанской области


Пятиклассница пропала в Шымкенте

Фото: ДП Туркестанской области

Сейчас полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. Поиски продолжаются.

В Туркестанской области нашли тело четырехлетней девочки, которую 17 марта унесло течением реки. 

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