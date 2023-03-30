В Алматы экс-директор ТОО "КазФерроСталь" осуждена за взятку в 160 тыс. долларов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы рассмотрел уголовное дело по обвинению экс-директора ТОО "КазФерроСталь" в даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В сообщении городского суда отмечено, что экс-директор ТОО "КазФерроСталь" передала взятку в размере 160 000 долларов должностным лицам Департамента экологии по Алматы за непривлечение ТОО к административной ответственности за незаконное захоронение шлака от плавки и складирование отходов черных металлов в особо крупном объеме на земельных участках госфонда в водоохранной полосе реки Малая Алматинка.

В суде прокурор обвинение полностью поддержал и просил суд назначить подсудимой 10 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Также сказано, что подсудимая не отрицала факт дачи взятки и изложила доводы о провокации со стороны должностных лиц Департамента экологии.

Однако доводы подсудимой о провокации к даче взятки со стороны инспектора Департамента экологии не нашли подтверждения.

"Приговором суда подсудимая признана виновной в даче взятки должностным лицам в особо крупном размере и осуждена к 10 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и ее ведомствах". Пресс-служба суда Алматы

Смягчающим обстоятельством признано частичное признание вины и наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в суде.

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