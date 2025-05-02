74-летнего пенсионера отправили за решетку на 9 лет по "сигаретному делу"

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиненных в даче взятки должностному лицу и посредничестве во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были 74-летний Талгат Телеуов, имеющий инвалидность 2 группы, его зять Элимхан Мурадов – их судили за дачу взятки; и бывший главный специалист Департамента госдоходов региона Сакен Укимбаев – судили за посредничество в даче взятки.

По информации пресс-службы уголовного суда Жамбылской области от 2 мая 2025 года, в марте 2024 года около 01:30 подсудимые Мурадов и Телеуов передали руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза" (под наблюдением антикоррупционной службы) взятку в размере 90,2 млн тенге за получение 2 тыс. коробок табачной продукции (1 млн пачек сигарет), подлежащих уничтожению по решению суда. Там же присутствовал посредник Укимбаев, а также статист отдела финансов города.

"Осознавая незаконность действий, совершаемых подсудимыми, руководитель и статист КГУ "Отдел финансов Тараза" обратились с заявлением в Антикоррупционную службу по Жамбылской области по факту предложения взятки в особо крупном размере", – сообщили в суде.

Подсудимые свою вину не признали. Однако суд считает, что их вина доказана негласными следственными действиями, показаниями свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, другими вещественными доказательствами.

Приговором суда Талгат Телеуов получил 9 лет лишения свободы, его зять Элимхан Мурадов – 10 лет, Сакен Укимбаев – 3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

"При назначении наказания Телеуову учтен его пожилой возраст и состояние здоровья", – отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в июне 2023 года пограничники Меркенского района Жамбылской области задержали вагоны с контрафактными сигаретами из Кыргызстана. Крупная партия табачных изделий была обращена в доход государства и передана отделу финансов акимата Тараза для уничтожения.

29 апреля в Уральске осудили 33-летнего мужчину, который за 50 миллионов тенге обещал предпринимателю решить вопрос с замакима ЗКО.