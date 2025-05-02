74-летнего пенсионера отправили за решетку на 9 лет по "сигаретному делу"
На скамье подсудимых были 74-летний Талгат Телеуов, имеющий инвалидность 2 группы, его зять Элимхан Мурадов – их судили за дачу взятки; и бывший главный специалист Департамента госдоходов региона Сакен Укимбаев – судили за посредничество в даче взятки.
По информации пресс-службы уголовного суда Жамбылской области от 2 мая 2025 года, в марте 2024 года около 01:30 подсудимые Мурадов и Телеуов передали руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза" (под наблюдением антикоррупционной службы) взятку в размере 90,2 млн тенге за получение 2 тыс. коробок табачной продукции (1 млн пачек сигарет), подлежащих уничтожению по решению суда. Там же присутствовал посредник Укимбаев, а также статист отдела финансов города.
"Осознавая незаконность действий, совершаемых подсудимыми, руководитель и статист КГУ "Отдел финансов Тараза" обратились с заявлением в Антикоррупционную службу по Жамбылской области по факту предложения взятки в особо крупном размере", – сообщили в суде.
Подсудимые свою вину не признали. Однако суд считает, что их вина доказана негласными следственными действиями, показаниями свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, другими вещественными доказательствами.
Приговором суда Талгат Телеуов получил 9 лет лишения свободы, его зять Элимхан Мурадов – 10 лет, Сакен Укимбаев – 3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
"При назначении наказания Телеуову учтен его пожилой возраст и состояние здоровья", – отметили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Отметим, что в июне 2023 года пограничники Меркенского района Жамбылской области задержали вагоны с контрафактными сигаретами из Кыргызстана. Крупная партия табачных изделий была обращена в доход государства и передана отделу финансов акимата Тараза для уничтожения.
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