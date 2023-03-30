Токаев: Необходимо снизить уровень инфляции в два раза

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 марта на пленарном заседании Мажилиса сказал, что в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза, сообщает Zakon.kz.

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