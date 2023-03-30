Токаев: Необходимо снизить уровень инфляции в два раза
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 марта на пленарном заседании Мажилиса сказал, что в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза, сообщает Zakon.kz.
По словам президента, в первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары.
"Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами", - сказал глава государства.
Он отметил, что важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость.
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