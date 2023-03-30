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Экономить воду призвал глава государства

Казахстан вода экономия Фото: pixabay
Президент, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента 30 марта, выразил необходимость максимально экономить воду, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплексные меры, направленные на обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности. В ближайшее время, по его словам, необходимо привлечь новые инвестиции в модернизацию энергетических активов.

"Эту работу можно реализовать через программу "обмен тарифа на инвестиции". Сейчас растет дефицит товарного газа. Правительство должно реализовать новые проекты для увеличения газоперерабатывающих мощностей страны. При этом необходимо построить 25 водоемов и максимально экономить воду".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что Казахстан для устойчивого развития должен стать мировым транспортным хабом, соединяющим Азию и Европу. Глава государства поручил своевременно завершить все проекты по транспорту и логистике, которые были предприняты ранее.

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Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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