Куантыров посоветовал казахстанцам экономить воду в бане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции по итогам заседания правительства 30 января рассказал о возможном повышении тарифов и призвал граждан экономить воду, сообщает Zakon.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что в Казахстане довольно низкие тарифы на воду.

"Я в прошлом году был в ЗКО, там за кубометр воды тариф – 44 тенге. Конечно, у нас будет неэффективное использование воды. Вы если в баню пойдете, увидите, что вода просто льется. Ее нужно выключать. К сожалению, у нас нет экономии. Вода – это самый важный ресурс, поэтому нужно экономить". Алибек Куантыров

Тарифы на коммунальные услуги, по словам министра, корректируют каждый год, а в целом тарифная программа рассчитана на семь лет.

"Если бы нам нужно было срочно обновить все в течение года-двух, то рост тарифов тогда был бы существенный, в несколько раз. Но это делается постепенно для того, чтобы население и бизнес привыкали, чтобы не было скачка инфляции. Также повышение тарифов делается постепенно, чтобы подрядные и строительные организации физически успели все обновить". Алибек Куантыров

По словам министра, в среднем рост тарифов по разным видам коммунальных услуг в течение года составит 10-15%. Средства, полученные в результате повышения тарифов, направят на обновление инфраструктуры.

"Изношенность инфраструктуры по всем видам коммунальных услуг есть. Изношенные трубы, сети, водопроводы. Особенно сильно изношена канализация, а счета там маленькие. В среднем на двухкомнатную квартиру счет за канализацию – 200 тенге. Нужно повышать". Алибек Куантыров

Кроме того, министр отметил, что 40 тысячам семей из социально защищаемых категорий в этом году планируют компенсировать рост тарифов. Если раньше компенсацию давали за превышение стоимости коммунальных услуг более чем на 20% от дохода семьи, то сейчас этот порог снизили до 10%. Если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% от дохода семьи, размер этого превышения будут выплачивать в виде компенсации.

Подробнее о том, как повысят тарифы на коммунальные услуги в 2024 году, читайте здесь.