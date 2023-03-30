ЕНПФ опубликовал отчет об управлении пенсионными активами

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 марта 2023 года, составил порядка 15,13 трлн тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК (НБРК), составили 15,12 трлн тенге. Пенсионные активы под управлением управляющего инвестиционным портфелем (УИП) составили 9,6 млрд тенге.

На 1 марта 2023 года структура основных инвестиций НБРК как доверительного управляющего по финансовым инструментам представлена следующим образом:

ГЦБ Министерства финансов РК с текущей стоимостью 7 240,89 млрд тенге (основная доля в портфеле – 47,89%);

облигации квазигосударственных организаций РК с текущей стоимостью 1 684,42 млрд тенге (доля в портфеле – 11,14%);

облигации банков второго уровня РК с текущей стоимостью 892,96 млрд тенге (доля в портфеле – 5,91%);

государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности с текущей стоимостью 743,91 млрд тенге (доля в портфеле – 4,92%);

депозиты в Национальном банке РК с текущей стоимостью 391,72 млрд тенге (доля в портфеле – 2,59%);

облигации международных финансовых организаций с текущей стоимостью 372,61 млрд тенге (доля в портфеле – 2,46%);

акции и депозитарные расписки эмитентов РК с текущей стоимостью 250,51 млрд тенге (доля в портфеле – 1,66%);

вклады в БВУ РК, имеющие средневзвешенный срок погашения 1,53 года, с текущей стоимостью 201,08 млрд тенге (доля в портфеле – 1,33%).



"Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе валют по состоянию на 1 марта 2023 года выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 72,22%, в долларах – 27,73%%, в другой валюте – 0,05% портфеля пенсионных активов". Пресс-служба ЕНПФ

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 210,19 млрд тенге.



На фоне нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и инфляции доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 1,38%.

Кроме того, общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 марта пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении: