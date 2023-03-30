Доходы госбюджета РК увеличились более чем в три раза за последние 10 лет

Доходы госбюджета выросли с 6,4 трлн в 2013 году до 20,2 трлн тенге в 2022 году. При этом в равной степени выросли и расходы – с 6,9 до 21,5 трлн тенге, передает Zakon.kz.

При этом дефицит углубился с 0,7 до 2,2 трлн тенге, сообщается в исследовании Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Расширяющийся дефицит бюджета покрывается за счет госзаимствований: объем госдолга вырос в 5,7 раза за 10 лет, что приводит к росту расходов на его погашение и обслуживание". Ассоциация финансистов Казахстана

Так, расходы выросли более чем в 6 раз, до 3,2 трлн тенге в 2022 году против 0,5 трлн тенге в 2013 году.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Подчеркивается, что динамика экономического роста в стране сильнее коррелирует с изменением цен на нефть, а не с растущими параметрами бюджета.

Основным инструментом финансирования дефицита бюджета (за исключением 2015-2016 годов) стали государственные ценные бумаги. Их объем вырос с 3,6 трлн тенге в 2013 году до 14,2 трлн тенге в 2022 году.

"Ставка вознаграждения по ГЦБ также демонстрирует рост, особенно заметный в 2022 году – +180 базисных пунктов – на фоне стремительного роста инфляции и повышения базовой ставки". Ассоциация финансистов Казахстана

Вместе с тем на расходы госбюджета также используются средства Национального фонда РК: за последние 10 лет было изъято 65% всех поступивших доходов.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Всплеск суммы поступлений в 2015 году был связан исключительно с переходом к плавающему курсу нацвалюты, поясняют в ассоциации.



При этом тенговый объем средств Нацфонда поддерживается за счет ослабления обменного курса. Это происходит на фоне снижения валютных активов – минус 22% за 7 лет. Это связано как с их продажей для обеспечения трансфертов в бюджет, так и с последними негативными изменениями на финансовых рынках, говорится в исследовании АФК.

"Между тем Нацбанк исторически поддерживает базовую ставку на достаточно высоких уровнях, что, однако, не в полной мере способствует снижению денежной массы и инфляции в экономике, но может тормозить экономический рост". Ассоциация финансистов Казахстана

В 2023-2025 годах эти тенденции будут продолжены, считают в АФК. Такие выводы аналитики делают на основании прогноза социально-экономического развития РК. Так, к 2025 году дефицит госбюджета углубится до 3,9 трлн тенге, а госдолг увеличится на 42%.

Что касается объема активов Нацфонда, то при стабильно высоком уровне изъятий – более 4 трлн с 2020 года – он в большей степени будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках.