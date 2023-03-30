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Лидерами рынка становятся те компании, которые заботятся о сотрудниках

hr Фото: Премия HR-бренд ЦА
Премия HR-бренд Центральная Азия – известная и авторитетная награда для HR-профессионалов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Каждый год HeadHunter предоставляет работодателям возможность рассказать о своих HR-практиках и получить награду за лучшие из них, сообщает Zakon.kz.

В этом году премия отмечает свой первый юбилей. За десять лет она стала своеобразным "Оскаром" среди HR-команд. Участие в Премии помогает вывести работу с брендом работодателя на новый уровень, поддержать имидж, привлечь новые кадры, заинтересовать рынок и поддержать вовлеченность действующих сотрудников. За звание лучшего работодателя Центральной Азии поборются 29 казахстанских, 7 узбекистанских и 3 кыргызстанских компании.

За что можно получить награду?

Номинанты в рамках Премии представляют свой авторский проект по управлению персоналом. Ограничений тут почти нет, поэтому некоторые рассказывают о том, как заботятся о физическом и ментальном здоровье в коллективе, другие – как сумели привлечь нужное число сотрудников для нового глобального замысла, третьи – как организуют стажировку или обучение для будущих и действующих сотрудников.

Все проекты делятся на три основным номинации, в каждой из них – три призовых места:

  • "Регион" – проект, который был реализован в одном из городов Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана, в том числе в столице;
  • "Страна" – проект, реализованный в регионах Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана;
  • "Мир" – проект, реализованный в нескольких странах или в котором использованы HR-практики, спустившиеся из головного офиса за рубежом.

Собственная номинация от компании HeadHunter – дополнительная награда за отличившийся проект, независимо от представленной участником в заявке номинации.

Главный критерий успеха при реализации любого проекта – команда. Все финалисты Премии HR-бренд вне зависимости от масштабов и уровня развития бизнеса, различий и общностей – одна большая команда, которая в самые непростые времена первой адаптируется в новых реалиях, не боится смелых решений и поддерживает не только людей, но и бизнес.

Партнерами мероприятия в этом году выступили:

  • Lerna Corp – корпоративная платформа онлайн-курсов, на которой собраны курсы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, дающая возможность выйти на новый уровень корпоративного развития с оплатой от компании и без.
  • Smart Solutions – международный HR-провайдер, который помогает бизнесу фокусироваться на основных задачах, беря на себя второстепенные.
  • WeFind – международный HR-холдинг, который предлагает комплексные HR-решения, позволяющие создавать высокопроизводительные команды и развивать бизнес.

27 апреля 2023 года на площадке Премии HR-бренд Центральная Азия озвучат имена лучших работодателей этого года.

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