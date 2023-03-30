Как бизнесу реагировать на перемены
На таланты открыта настоящая охота, и лидируют в ней компании, готовые к комплексной и эффективной работе над глобальной HR-стратегией бренда.
Международная конференция HR-бренд – ежегодное мероприятие от HeadHunter, посвященное вызовам нового времени в работе с человеческим капиталом. В этом году конференция построена по принципу динамического обучения.
Можно выбрать полное погружение в длительные мастер-классы или охватить много тем, посещая разные сцены и разные выступления. В программе только реальные кейсы от представителей топовых компаний Европы и Азии. Вы получите максимум практических инструментов, которые можно будет сразу же внедрять в работу.
На конференции будем обсуждать самые актуальные темы 2023 года:
• как изменились подходы к работе с людьми;
• эффективность подбора;
• усиление бренда работодателя;
• чат-боты в массовом рекрутинге;
• зачем HR свой Tik Tok;
• HR-метрики и аналитика;
• источники энергии и мотивации в работе;
• корпоративная культура через топ-команду;
• развитие HR-команды и многое другое.
Международная конференция HR-бренд пройдет 27 апреля в Алматы в гибридном формате.
Организатором мероприятия является компания HeadHunter Казахстан.