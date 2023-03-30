Как бизнесу реагировать на перемены

Рынок труда сегодня претерпел глобальные изменения. Сейчас он превратился в "рынок соискателей" – работы много, работодатели каждый день открывают новые вакансии, а квалифицированных кадров не хватает.

На таланты открыта настоящая охота, и лидируют в ней компании, готовые к комплексной и эффективной работе над глобальной HR-стратегией бренда.



Международная конференция HR-бренд – ежегодное мероприятие от HeadHunter, посвященное вызовам нового времени в работе с человеческим капиталом. В этом году конференция построена по принципу динамического обучения.

Можно выбрать полное погружение в длительные мастер-классы или охватить много тем, посещая разные сцены и разные выступления. В программе только реальные кейсы от представителей топовых компаний Европы и Азии. Вы получите максимум практических инструментов, которые можно будет сразу же внедрять в работу.

На конференции будем обсуждать самые актуальные темы 2023 года:

• как изменились подходы к работе с людьми;

• эффективность подбора;

• усиление бренда работодателя;

• чат-боты в массовом рекрутинге;

• зачем HR свой Tik Tok;

• HR-метрики и аналитика;

• источники энергии и мотивации в работе;

• корпоративная культура через топ-команду;

• развитие HR-команды и многое другое.

Международная конференция HR-бренд пройдет 27 апреля в Алматы в гибридном формате.

Организатором мероприятия является компания HeadHunter Казахстан.