Какой будет погода в начале апреля в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 марта – 2 апреля, сообщает Zakon.kz.

Астана 31 марта – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 2-4 тепла. 1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла. 2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла. Алматы 31 марта – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла. 1-2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1-3 градуса, днем 8-10 тепла. Шымкент 31 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла. 1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла. 2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла. Читайте также Серика Кудебаева принудительно доставят в суд В каком случае депутаты могут высказать недоверие Кабмину Алихана Смаилова В какие сроки вводится запрет на рыболовство в водоемах и реках Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: