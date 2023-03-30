Какой будет погода в начале апреля в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
31 марта – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 2-4 тепла.
1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.
2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.
Алматы
31 марта – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.
1-2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 1-3 градуса, днем 8-10 тепла.
Шымкент
31 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.
1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
2 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла.