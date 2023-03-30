Папа Римский проведет несколько дней в больнице

Пресс-секретарь Папы Римского Маттео Бруни сообщил, что 86-летний понтифик в последние дни жаловался на затрудненное дыхание и ему требуется несколько дней медицинской терапии, сообщает Zakon.kz.

Папе Римскому Франциску придется провести несколько дней в больнице для лечения респираторной инфекции, сообщает Sky News.



Сообщается, что понтифик не болен COVID-19, но ему требуется несколько дней терапии.



"Папа Франциск тронут множеством полученных сообщений и выражает свою благодарность за близость и молитвы". пресс-секретарь Папы Римского Маттео Бруни

Заявление сделали через несколько часов после того, как Папу доставили в больницу для анализов.

Ватикан первоначально заявил, что обследование было запланировано, но итальянские СМИ поставили это под сомнение и сообщили, что телеинтервью с Папой отменили в последний момент.

Ранее Папа присутствовал на еженедельной общей аудиенции в Ватикане и выглядел вполне здоровым. Однако журналисты заметили гримасу на лице Папы, когда тот садился в "папамобиль" и выходил из него.

В эти выходные Папа Франциск должен отпраздновать Вербное воскресенье, после чего в Ватикане начнется Страстная неделя: Святой четверг, Страстная пятница, Пасхальное бдение и Пасхальное воскресенье 9 апреля.

Президент США Джо Байден сказал, что узнал о проблемах со здоровьем Папы Франциска и выразил беспокойство за своего дорогого "друга".

Папе Франциску в молодости удалили одно легкое из-за респираторной инфекции, и он часто говорит шепотом.

В 2021 году он провел 10 дней в больнице Джемелли после операции из-за сужения кишечника, когда ему удалили 33 см толстой кишки.

Понтифик уже более года пользуется инвалидным креслом из-за растяжения связок в правом колене и небольшого перелома колена. Он сказал, что травма заживает, и в последнее время он чаще ходит с тростью.