Более 5,2 млн гектаров составит посевная площадь в Акмолинской области

Сейчас ведется подготовка в весенне-полевым работам. В целом, агропромышленный комплекс является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики страны. Акмолинская область вносит большой вклад в развитие продовольственной безопасности и отрасли страны.

"Всего сельхозтовапроизводителями в прошлом году собрано 5,5 миллион гектар сева, со средней урожайностью 11,7 центнера с гектара. Основная доля 95 процентов урожая стала пшеница 1 и 2 сорта", — отметили в управлении сельского хозяйства.

В своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что от развития данной отрасли зависит продовольственная безопасность страны. Для этого регионам необходимо увеличивать объемы производства сельхозпродукции.

В целом за последние годы в сфере сельского хозяйства в Акмолинской области отмечаются положительные результаты. Результаты достигаются за счет увеличения производства растениеводческой продукции. Большая работа проведена по введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Теперь посевная площадь увеличена до 5,2 миллион, из которых яровые культуры составили 4,6 миллион гектар. Регион стал одним из ведущих зерновых регионов страны, занимающим лидирующие позиции по экспорту пшеницы.

Немаловажную роль занимает и техническая оснащенность предприятий. Только в прошлом году закуплено около 2 тысяч современных тракторов и комбайнов. С начала года приобретено 73 единицы сельхозтехники.

В этой посевной кампании будет задействовано более 18 тыс. единиц сеялок и посевных комплексов. Свыше 70% зернового клина планируется засеять.

Автор: Алма Байгужина