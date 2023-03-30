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Курс доллара снизился на торгах 30 марта

валюта, деньги, курс Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,05 тенге, снизившись на 0,21 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился, составил 65,08 тенге (-0,33) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 486,91 тенге, рубля – 5,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-453 тенге, евро – по 481-491 тенге, российские рубли – по 5,65-5,95 тенге.

Нефть дорожает. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,06%, до 77,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 73,05 доллара.

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Ирина Лукичева
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