Акимат дал ответ на забастовку безработных в Жетыбае

Незаконная акция безработных жителей села Жетыбай Каракиянского района (около 50 человек), начавшаяся 27 марта, до сих пор продолжается.

По данным пресс-службы акимата Каракиянского района, начиная с 29 марта через единый портал "Е-otinish" в общей сложности поступило 13 заявлений о проведении акции протеста в виде голодовки.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении уполномоченных государственных органов. Однако необходимо отметить, что проведение акции с отказом от приема пищи не регулируется действующим законодательством.

В свою очередь, акиматом Каракиянского района совместно с областными управлениями акимата области, прокуратурой района и другими заинтересованными органами продолжаются разъяснительные работы с протестующими безработными. В первую очередь акимат хочет обратить внимание на факт невозможности одномоментного трудоустройства всех безработных в нефтяную отрасль, от предлагаемых акиматом рабочих мест безработные отказываются.

Также, со стороны безработных имеется требование о предоставлении преимущества при распределении вакансии от АО "Мангистаумунайгаз" по принципу "70 на 30", то есть 70% жителям села Жетыбай, а остальные 30% безработным других сел Каракиянского района и иных районов области. Данное требование считаем необоснованным по отношении к жителям других сел и районов. В то же время безработные жители села Курык Каракиянского района и Мангистауского района требуют справедливости при распредлении имеющихся вакансий.

В настоящее время протестующие отказываются принять очевидные и объективные факты, разъясняемые государственными органами. Собравшимся нужно принять правду, что трудоустроить всех желающих одномоментно в нефтяную отрасль невозможно, необходимо использовать возможности для трудоустройства в других сферах.

"Все вопросы необходимо решать путем конструктивного диалога, в рамках действующего законодательства. Наряду с этим, акимат Каракиянского района напоминает протестующим об установленной законом ответственности в случае совершения противоправных действий", — говорится в сообщении.