Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев

МВД РК разработало новые Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что документы, удостоверяющие личность являются собственностью государства и содержат следующие данные:

фамилию, имя, отчество (при его наличии);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность - по желанию владельца;

гражданство;

фотографию;

наименование органа, выдавшего документ;

дату выдачи, номер документа, срок действия;

подпись владельца документов;

индивидуальный идентификационный номер;

отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".

При этом подтверждение постоянной регистрации документируемых лиц (достигших 14 лет), независимо от причины оформления документов, удостоверяющих личность, уполномоченный орган получает посредством информационных систем.

Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.

Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.

Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.

При этом указывается, что документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые в уполномоченный орган посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

Предусматривается, что получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах – до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.

По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.

Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:

документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы);

две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

А также один из следующих документов:

свидетельство о рождении (при получении паспорта до 16 лет);

паспорт гражданина РК (при обмене паспорта);

удостоверение личности гражданина РК (при получении паспорта впервые по достижению 16-летнего возраста);

справку о приеме в гражданство РК установленной формы, выдаваемую органами внутренних дел (при получении паспорта в связи с принятием в гражданство РК);

свидетельство на возвращение, выдаваемое загранучреждениями РК (при утрате паспорта гражданина РК временно находившимся за рубежом).

Паспорт гражданина РК оформляется уполномоченным государственным органом с использованием информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН), а также на бланках формуляров.

Через загранучреждения РК паспорт оформляется:

постоянно проживающим за пределами республики; получающим образование в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств; работающим в иностранных государствах по трудовому договору; несовершеннолетним, в случае их рождения за пределами РК; членам семьи указанных лиц, проживающим вместе с ними; являющимся членами семьи иностранца, проживающего за пределами РК; родственникам персонала дипломатической службы, проживающим вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом; лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые), и лицам, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, а также лицам, осуществляющим уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию; задержанным или содержащимся под стражей, арестом, а также отбывающим наказание в пенитенциарных учреждениях на территории иностранного государства.

Предусматривается, что паспорт гражданина РК заполняется на казахском языке или по желанию владельца на русском языке, а также на английском языке.



Получить паспорт гражданина РК можно желанию независимо от возраста как на территории Казахстана, так и за его пределами.

Срок действия паспорта гражданина РК – десять лет.

Удостоверение личности оформляется гражданам РК с 16-летнего возраста также на 10 лет.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 апреля.