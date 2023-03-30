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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в последний день марта

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в последний день марта Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием холодного антициклона, с чем ожидается прохладная погода без осадков. На остальной части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на юго-востоке – дождь со снегом, на юге, западе страны – сильный дождь.

Как прогнозируют синоптики, на юге – очень сильный ветер, пыльная буря, на юго-западе – гроза, туманы.

"На юге и в горных районах Жетысуской, Алматинской областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. В горных районах Туркестанской области, на большей части Западно-Казахстанской области – сильный дождь". РГП "Казгидромет"

В Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер.

В Астане – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +2+4°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью и утром –дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

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