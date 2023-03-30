Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Большая победа инклюзии". Казахстанская федерация бочча стала частью МФБ

"Большая победа инклюзии". Казахстанская федерация бочча стала частью международной Фото: Казахстанская федерация бочча
Казахстанская федерация бочча официально стала членом Международной федерации бочча –Boccia International Sports Federation (BISFed).

Это большое достижение, так как членство в данной федерации открывает новые возможности для особенных казахстанских спортсменов.

Теперь представители отечественной федерации смогут участвовать в международных соревнованиях по бочча: челленджерах, чемпионатах мира, Паралимпийских играх и Азиатских Паралимпийских играх.

Фото: Казахстанская федерация бочча

В 2023 году Казахстанская федерация бочча планирует подать заявки на участие 8 членов национальной сборной Казахстана в трех международных соревнованиях: в двух международных челленджерах и Азиатских Паралимпийских играх. Азиатские Паралимпийские игры пройдут в октябре 2023 года в Китае, а Паралимпийские игры – в Париже в 2024 году.

"Это большая победа для всех, кто болеет за развитие инклюзивных видов спорта. Таким образом, для спортсменов с инвалидностью открываются новые возможности, расширяются горизонты для демонстрации своих навыков. Особенные дети, которые часто принимают участие в наших соревнованиях, видят, куда можно расти. Кроме того, для юных спортсменов это возможность общения, знакомств и получения нового опыта. Также членство в международной федерации – это признание международным сообществом уровня и заслуг наших особенных спортсменов".Председатель Сената Парламента РК и президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев

Фото: Казахстанская федерация бочча

Стоит отметить, что в июне Казахстанская федерация бочча в нынешнем году проведет чемпионат Республики Казахстан по бочча, по итогам которого будет обновлен состав сборной Казахстана по бочча.

Бочча – это игра с мячами, один из немногих паралимпийских видов спорта, позволяющий детям и взрослым с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата реализовывать себя в спорте. Казахстанская федерация бочча была создана в 2021 году по инициативе родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и тренеров ОФ "Мир равных возможностей". Федерация имеет 10 филиалов на территории РК.

Читайте также

Рыбакина оспорит путевку в финал WTA 1000 c дочерью американского миллиардера

Аргентина станет лидером рейтинга FIFA, обогнав Бразилию

Директор Гран-при в Нью-Дели сделал заявление по ситуации с казахстанской шахматисткой Абдумалик

Анастасия Московчук
Ашимбаев Маулен Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Токаеву была предложена кандидатура Смаилова на должность нового премьер-министра
Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления