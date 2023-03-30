"Большая победа инклюзии". Казахстанская федерация бочча стала частью МФБ

Казахстанская федерация бочча официально стала членом Международной федерации бочча –Boccia International Sports Federation (BISFed).

Это большое достижение, так как членство в данной федерации открывает новые возможности для особенных казахстанских спортсменов.

Теперь представители отечественной федерации смогут участвовать в международных соревнованиях по бочча: челленджерах, чемпионатах мира, Паралимпийских играх и Азиатских Паралимпийских играх.

Фото: Казахстанская федерация бочча

В 2023 году Казахстанская федерация бочча планирует подать заявки на участие 8 членов национальной сборной Казахстана в трех международных соревнованиях: в двух международных челленджерах и Азиатских Паралимпийских играх. Азиатские Паралимпийские игры пройдут в октябре 2023 года в Китае, а Паралимпийские игры – в Париже в 2024 году.

"Это большая победа для всех, кто болеет за развитие инклюзивных видов спорта. Таким образом, для спортсменов с инвалидностью открываются новые возможности, расширяются горизонты для демонстрации своих навыков. Особенные дети, которые часто принимают участие в наших соревнованиях, видят, куда можно расти. Кроме того, для юных спортсменов это возможность общения, знакомств и получения нового опыта. Также членство в международной федерации – это признание международным сообществом уровня и заслуг наших особенных спортсменов". Председатель Сената Парламента РК и президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев

Фото: Казахстанская федерация бочча

Стоит отметить, что в июне Казахстанская федерация бочча в нынешнем году проведет чемпионат Республики Казахстан по бочча, по итогам которого будет обновлен состав сборной Казахстана по бочча.

Бочча – это игра с мячами, один из немногих паралимпийских видов спорта, позволяющий детям и взрослым с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата реализовывать себя в спорте. Казахстанская федерация бочча была создана в 2021 году по инициативе родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и тренеров ОФ "Мир равных возможностей". Федерация имеет 10 филиалов на территории РК.