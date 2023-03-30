Аким СКО: Учеников 1-4 классов обеспечим бесплатным горячим питанием
Фото: пресс-служба акимата СКО
Об этом решении аким области Айдарбек Сапаров написал на своей странице в соцсетях.
"Хочу поделиться хорошей новостью для школьников и их родителей. С нового учебного года всех учащихся с 1 по 4 классы обеспечим бесплатным горячим питанием. Будут охвачены ученики начальных классов города Петропавловск и всех районов области. Благодаря этому родители смогут сэкономить семейный бюджет", – написал глава региона.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Отметим, что сейчас по области бесплатным горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных и многодетных семей.
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