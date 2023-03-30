Аким СКО: Учеников 1-4 классов обеспечим бесплатным горячим питанием

Фото: пресс-служба акимата СКО

Об этом решении аким области Айдарбек Сапаров написал на своей странице в соцсетях.

"Хочу поделиться хорошей новостью для школьников и их родителей. С нового учебного года всех учащихся с 1 по 4 классы обеспечим бесплатным горячим питанием. Будут охвачены ученики начальных классов города Петропавловск и всех районов области. Благодаря этому родители смогут сэкономить семейный бюджет", – написал глава региона. Фото: пресс-служба акимата СКО Отметим, что сейчас по области бесплатным горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных и многодетных семей. Читайте также Самый дорогостоящий розовый бриллиант в истории представили на аукцион Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в последний день марта

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