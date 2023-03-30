Гроза, туман и шквал ожидаются в двух городах и семи областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в двух городах и семи областях страны на 31 марта, сообщает Zakon.kz.

В Конаеве ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.



В Талдыкоргане днем ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный 15-20 м/с с пыльней бурей.



На западе, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с.



На западе севере, днем в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.



На западе, в центре, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе области, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.