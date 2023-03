В Канаде бородатый силач назвал себя женщиной и побил рекорд в женских соревнованиях

Предполагается, что спортсмен пошел на этот шаг в знак протеста против политики "гендерной самоидентификации" в спорте.



В выходные Сильверберг принял участие в женской категории турнира "Heroes Classic" в городе Летбридж, провинция Альберта.

Используя лазейки в отношении допуска спортсменов, профессиональный пауэрлифтер заявил, что он является женщиной, несмотря на густую и пышную бороду.

Официальные лица допустили спортсмена к соревнованиям, где Сильверберг побил рекорд, который на самом деле уже принадлежал транс атлету. Сильверберг "выжал" лежа 167 килограмм. Предыдущий рекорд от спортсмена трансгендера Анны Андрес составил 124 килограмма. Сама Анна Андрес присутствовала на соревнованиях и наблюдала, как ее рекорд побил Сильверберг.

🏋️‍♂️ Team Canada powerlifting coach, Avi Silverberg just broke the Alberta WOMEN's bench press record in the 84+ kg category at the "Heroes Classic."



Former record holder, trans-identifying male, Anne Andres had a front row view as Silverberg mocked the discriminatory CPU policy… pic.twitter.com/ajhUJPB4gc