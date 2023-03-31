В Канаде бородатый силач назвал себя женщиной и побил рекорд в женских соревнованиях

Канадский тяжелоатлет принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин и побил рекорд, который ранее принадлежал атлету-трансгендеру. Ави Сильверберг смог сделать это, заявив, что идентифицирует себя как женщину, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что спортсмен пошел на этот шаг в знак протеста против политики "гендерной самоидентификации" в спорте.



В выходные Сильверберг принял участие в женской категории турнира "Heroes Classic" в городе Летбридж, провинция Альберта.

Используя лазейки в отношении допуска спортсменов, профессиональный пауэрлифтер заявил, что он является женщиной, несмотря на густую и пышную бороду.

Официальные лица допустили спортсмена к соревнованиям, где Сильверберг побил рекорд, который на самом деле уже принадлежал транс атлету. Сильверберг "выжал" лежа 167 килограмм. Предыдущий рекорд от спортсмена трансгендера Анны Андрес составил 124 килограмма. Сама Анна Андрес присутствовала на соревнованиях и наблюдала, как ее рекорд побил Сильверберг.





🏋️‍♂️ Team Canada powerlifting coach, Avi Silverberg just broke the Alberta WOMEN's bench press record in the 84+ kg category at the "Heroes Classic."



Former record holder, trans-identifying male, Anne Andres had a front row view as Silverberg mocked the discriminatory CPU policy… pic.twitter.com/ajhUJPB4gc — ICONS Women (@icons_women) March 27, 2023

Политика организаторов турнира в отношении трансгендеров гласит, что человек "должен иметь возможность участвовать в соревнованиях в том поле, с которым он себя идентифицирует, и не подвергаться требованиям по раскрытию личной информации, выходящим за рамки тех, которые предъявляются к цисгендерным спортсменам". В правилах также не требуют гормональной терапии или хирургии.



Пауэрлифтерша Эйприл-Леа поддержала поступок Сильверберга. Она подчеркнула, что любой мужчина может сказать, что является женщиной, а затем поставить все рекорды.

"Наконец-то кто-то сделал это ради женщин и доказал, что такая политика – позор". Эйприл-Леа

Комментаторы заявили, что больше мужчин-спортсменов должны поступить так же, как и Сильверберг, во всех видах спорта, куда допускают трансгендеров.