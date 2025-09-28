Силач из Египта зубами сдвинул корабль и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами судно общим весом 700 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как передает 27 сентября The Washington Post, спортсмен успешно провел буксировку корабля на пляже в египетском городе Хургада. Силач протянул корабль на расстояние 15 м.

Выбор места для установления рекорда не был случайным. Оказалось, что Мохамед лично настаивал на Хургаде, рассчитывая, что его достижение привлечет дополнительное внимание туристов к этому курортному региону.

Данная акция стала успешной попыткой превзойти предыдущее достижение, принадлежавшее украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который пытался увеличить вес на 50 т.

شاهد أقوى رجل فى العالم" يسحب باخرة 700 طن بـ"أسنانه" لكسر الرقم العالمي في مدينة الغردقة

تقرير حسن حمدان _ الغردقة#الجمهورية_أون_لاين pic.twitter.com/kq3bliPcCo — بوابة الجمهورية (@agomhuriaonline) September 27, 2025

Для египетского атлета эта победа имеет особое значение, так как он стремится укрепить международный престиж своей страны и планирует продолжить развивать свои способности в этом необычном виде деятельности. Ранее Мохамед уже прославился буксировкой поезда и 11-ти грузовиков.

بوزن 700 طن.. أشرف كابونجا ينجح في سحب باخرة بأسنانه بالغردقة pic.twitter.com/2Dszii2dIL — متن نيوز (@MatnNews) September 27, 2025

