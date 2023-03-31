Нефтяные цены растут вслед за спросом на энергоносители

Стоимость барреля нефти Brent вернулась наверх под влиянием нескольких "бычьих" факторов. Нефтяные котировки продемонстрировали рост на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 27 марта, за баррель "черного золота" марки Brent трейдеры просили 78,12 доллара, в то время как уже в четверг, 30 марта, бочка этой нефти торговалась по 78,44 доллара, временами достигая 78,67 доллара.



Аналитики называют несколько причин нынешнего "бычьего" тренда.

Фото: график

Инвесторы побороли страхи

Прежде всего инвесторы побороли вызванные недавним банковским кризисом страхи перед возможной рецессией. Для преодоления последствий кризиса финансовые власти делают все необходимое. Неслучайно в американском Конгрессе во время обсуждения сложившейся ситуации заместитель председателя ФРС Майкл Барр заявил, что банковская система США "здоровая, устойчивая, с хорошей капитализацией и ликвидностью". По мнению экспертов, инвесторы посчитали риски "заражения" банковского сектора купированными после сообщения о приобретении активов обанкротившегося американского SVB банком First Citizens.

"Страхи распространения банковского кризиса в США, где лопнули три банка, и Европы, где прошла вынужденная продажа второго по величине швейцарского банка Credit Suisse, на всю финансовую систему оказались преувеличенными. Экономические власти США и Швейцарии справились с кризисом и погасили панику на рынках", – сообщил директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

Восточные страсти

Значимым фактором роста нефтяных котировок стало прекращение экспорта нефти из Иракского Курдистана. Дело в том, что Багдад в международном арбитражном суде доказал свое право контролировать поставки курдистанской нефти через иракский трубопровод и попросил Турцию, в чей порт Джейхан ежедневно поступало "черное золото" из Курдистана, прекратить эти поставки. Тем самым прекратился экспорт 450 тысяч баррелей в день.

"Власти Ирака недовольны тем, что стремящийся к независимости курдский север страны пытается вести самостоятельную политику по экспорту нефти, а приток валютной выручки может оказать финансовую поддержку движению по отделению региона от Ирака", – рассказал Мурат Кастаев.

Аналитики считают, что если в ближайшем будущем поставки не возобновят, то нефтяные котировки пойдут вверх на фоне страха инвесторов перед возможным сокращением предложения сырья на мировом рынке.

Повлиял на стоимость "черного золота" и новый удар Израиля по иранским целям на территории Сирии. Это вновь напомнило рынкам о возможности большой войны на Ближнем Востоке, повысив геополитические риски в регионе.

Американский след

Из сильных факторов, наоборот снижающих котировки, аналитики отмечают политику ФРС США, которые на фоне все еще высокой инфляции в Штатах могут пойти на еще одно повышение ставки. В свою очередь это может укрепить доллар и снизить цены на сырьевые товары, включая нефть.

При этом эксперты считают, что на рост нефтяных цен повлияли сведения о запасах энергоносителей в Штатах.

"К "бычьим" факторам можно отнести данные Института нефти США, сообщившего о падении запасов "черного золота" на 6,1 млн баррелей, что существенно превысило прогнозы. Запасы бензина при этом уменьшились на 5,9 млн барр., а по дистиллятам показан рост на 548 тыс. барр. Эти данные позитивны для стоимости энергоносителей, потому как свидетельствуют о повышенном спросе на топливо при уменьшении запасов сырья", – отметил аналитик "Финам" Александр Потавин.

Прекрасное далеко

Делая прогноз на будущее, аналитики полагают, что нефтяные котировки, получив поддержку в районе 70 долларов за баррель, будут стремиться к отметке 80 долларов.

"На данный момент эта ценовая вилка является приемлемым уровнем как для потребителей, так и производителей. Во второй половине года следует ждать повышения спроса на нефть и более высоких цен. Котировки Brent могут подняться в район 85-90 долларов за баррель", – сказал Александр Потавин.

В целом же текущее восстановление мировых цен на нефть уже приводит к укреплению курса тенге. Так, за последние три сессии валютная пара USD/KZT снизилась с уровня 463 тенге до 447 тенге.

Между тем роста стоимости "черного золота" ждет и Мурат Кастаев, сообщивший, что прогнозы по нефти – это коридор 80-90 долларов за баррель в первом полугодии и 90-100 долларов – во втором полугодии нынешнего года.

"Для Казахстана текущая цена на нефть комфортная, ведь в бюджет заложена среднегодовая цена в 80 долларов за баррель, текущие котировки находятся в этих пределах, поэтому для нашей страны внешний фон остается довольно хорошим и это проглядывает в укреплении национальной валюты", – отметил Мурат Кастаев.







