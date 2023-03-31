Правительство приняло программу повышения доходов населения до 2029 года

Постановлением правительства Казахстана от 28 марта 2023 года обновлена "Программа повышения доходов населения до 2025 года", теперь она рассчитана до 2029 года, сообщает Zakon.kz.

Указывается, что программа сфокусирована не только на прямом повышении заработных плат за счет бюджета и предприятий, но и на развитии человеческого капитала, повышении профессиональных навыков, увеличении производительности труда, а также на обеспечении солидарной ответственности средних и крупных предприятий, получающих меры государственной поддержки по повышению заработных плат и обеспечению занятости.

Программа включает в себя 5 направлений:

создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости; повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты"; системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки; обязательства по повышению заработных плат из бюджета; государственная социальная поддержка населению.

Как ожидается, ее реализация приведет к трудоустройству более 3,3 млн человек, в том числе 2,3 млн молодежи до 2029 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 41,1% (с 30,1%), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3%), безработицы – до 4,6% (с 4,9%).

Из документа следует, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. Так, по итогам 3 квартала 2022 года доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности), составила 5,3%.

При этом в 13 регионах страны (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Астана, Алматы и Шымкент) наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума c 2019 года.

Вместе с тем в 9 регионах (Акмолинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, Алматы и г. Шымкент) этот показатель превышает среднереспубликанский уровень (5,2% и больше).

При этом сохраняется разрыв по валовому региональному продукту (ВРП) между областями. Например, если по уровню ВРП в 2010 году Алматы был в 8,7 раза больше Северо-Казахстанской области, то в 2022 году разрыв был уже в 10-кратном размере.

По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве еще более существенен. Так, например, данный показатель в Атырауской области в 2022 году был в 17 раз больше показателя по Туркестанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.