Правительство приняло программу повышения доходов населения до 2029 года
Указывается, что программа сфокусирована не только на прямом повышении заработных плат за счет бюджета и предприятий, но и на развитии человеческого капитала, повышении профессиональных навыков, увеличении производительности труда, а также на обеспечении солидарной ответственности средних и крупных предприятий, получающих меры государственной поддержки по повышению заработных плат и обеспечению занятости.
Программа включает в себя 5 направлений:
- создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости;
- повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты";
- системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки;
- обязательства по повышению заработных плат из бюджета;
- государственная социальная поддержка населению.
Как ожидается, ее реализация приведет к трудоустройству более 3,3 млн человек, в том числе 2,3 млн молодежи до 2029 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 41,1% (с 30,1%), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3%), безработицы – до 4,6% (с 4,9%).
Из документа следует, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. Так, по итогам 3 квартала 2022 года доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности), составила 5,3%.
При этом в 13 регионах страны (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Астана, Алматы и Шымкент) наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума c 2019 года.
Вместе с тем в 9 регионах (Акмолинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, Алматы и г. Шымкент) этот показатель превышает среднереспубликанский уровень (5,2% и больше).
При этом сохраняется разрыв по валовому региональному продукту (ВРП) между областями. Например, если по уровню ВРП в 2010 году Алматы был в 8,7 раза больше Северо-Казахстанской области, то в 2022 году разрыв был уже в 10-кратном размере.
По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве еще более существенен. Так, например, данный показатель в Атырауской области в 2022 году был в 17 раз больше показателя по Туркестанской области.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.