Апрель в Казахстане начнется с солнечной погоды

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять обширный северо-западный антициклон, ожидается солнечная погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, холодные воздушные массы в дневные часы начнут постепенно прогреваться.

"Лишь западные, южные и юго-восточные регионы республики будут под влиянием южного циклона с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут обильные дожди с грозами", – сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

По Казахстану ожидается усиление ветра 15-25 м/с, на юге – с пыльной бурей. На юге и юго-востоке ночью прогнозируются заморозки 1-6 градусов.



Как отметили синоптики, произойдет постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы на западе и северо-западе до +13+20°С, на севере до +7+15°С, в центре страны до +10+20°С, на востоке до 0+10°С, на юго-востоке до +5+18°С.