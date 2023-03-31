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В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

В Казахстане поднимут выплаты по утере кормильца и трудоспособности Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект постановления правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года", сообщает Zakon.kz.

"С 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат", – говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о выплатах, назначенных до 1 июля 2023 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что он принят в целях обеспечения социальной поддержки уязвимых слоев населения путем индексации социальных выплат.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 апреля.

Пособие по утрате кормильца привязано к прожиточному минимуму (ПМ). В госбюджете на 2023 год он определен в размере 40 567 тенге. 

Сколько составляют выплаты:

При одном нетрудоспособном члене семьи – 0,86 ПМ (34 888 тенге).

При 2-х нетрудоспособных – 1,49 ПМ на всех (60 445 тенге).

При 3-х нетрудоспособных – 1,85 ПМ на всех (75 049 тенге).

При 4-х нетрудоспособных – 1,96 ПМ на всех (79 511 тенге).

При 5 нетрудоспособных – 2,03 ПМ на всех (82 351 тенге).

При 6 и более нетрудоспособных – 2,11 ПМ (85 596 тенге).

Детям-сиротам при потере обоих родителей выплачивается месячное пособие 1,18 ПМ (47 869 тенге) на каждого. Остальным нетрудоспособным членам семьи назначается пособие на каждого 0,54 ПМ (21 906 тенге), но не более 2,56 ПМ (103 852 тенге) на всех нетрудоспособных. 

Размер ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности определяется путем умножения среднемесячного размера дохода за минусом 80% от минимального размера заработной платы (70 000 тенге на 2023 год) на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия.

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